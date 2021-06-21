الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين بينهم 4 أسرى محررين من الخليل

جدة - نرمين السيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، خمسة فلسطينيين بينهم أربعة أسرى محررين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الإعلامى فى بلدة بيت أمر محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عصيدة وخلة العين ووسط بلدة بيت أمر، واعتقلت أربعة أسرى محررين، وهم: عزيز ذياب سعيد عوض، وعماد أحمد خليل أبو هاشم، وأحمد محمود على صافى الصليبى، ومهدى مرشد محمد زعاقيق، والفتى زين الدين محمد الجعار. كما داهمت قوات الاحتلال، أحياء بمدينة الخليل، وفتشت عدة منازل فى يطا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، ومدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت فى بطاقاتهم الشخصية، مما تسبب فى إعاقة مرورهم.

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