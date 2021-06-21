جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن توقعات بلقاء يجمع الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، مع رئيس الوزراء نفتالى بينيت، ووزير الأمن بينى جانتس، قبل رحلته إلى الولايات المتحدة، المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل.





وقال هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، إن اللقاءات بين ريفلين والمسؤولين فى الدولة العبرية يهدف إلى تنسيق رسالته إلى جو بايدن، بشأن الملف النووى الإيرانى. وذكرت قناة "I24 نيوز"، أنه من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكى نظيره الإسرائيلى فى واشنطن يوم 28 يونيو الجارى، الذى تنتهي ولايته فى أوائل يوليو المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الإسرائيلى ينسق رسالته إلى بايدن حول النووى الإيرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.