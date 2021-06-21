تنسيق القبول بالثانوية العامة في محافظة الجيزة 2021

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة 2021، يتسارع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور من أجل البحث من خلال محركات جوجل من أجل التعرف على تنسيق القبول بالحد الأدنى للالتحاق بالثانوية العامة للعام القادم، حيث أن مديرية التربية والتعليم قامت بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة ونظراً لقلة عدد الطلاب الناجحين ستعمل الوزارة على رفع درجات القبول في مرحلة الثانوية، فبعد انتهاء المرحلة الإعدادية ينتقل الطلاب إلى مدارس الثانوية سواء عامة أو الدبلومات الفنية ونظراً لكثرة عدد الطلاب بالإضافة لقلة عدد المدارس تعمل الوازرة على عمل تنسيق بناء عليه سيتم اختيار الطلاب الحاصلين على المجموع المرتفع فقط.

تنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة لهذا العام

في حالة تواجد أماكن فارغة تعمل الوزارة على تقليل درجات القبول في المرحلة الثانية والثالثة، فيجلس أولياء الأمور والطلاب منتظرين التنسيق للقبول في الثانوية العامة، فلن تقوم الوزارة حتى الآن بالإعلان عن اعتمادها للتنسيق الخاص بها وما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا مؤشرات أولية فقط.

تنسيق القبول في الثانوية العامة محافظة الجيزة 2021:

نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة لهذا العام تصنف أقل مقارنة بالأعوام السابقة وذلك ما تم الإعلان عنه من وزارة التربية والتعليم حيث أن عدد الطلاب والطالبات الناجحين انخفضوا كثيراً بخلاف العام الماضي فوصل عدد الطلاب تقريباً لما يزيد عن 12 ألف طالب وطالبة.

ووصلت نسبة النجاح في هذا العام إلى 83.31% وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية تقريباً 163 ألف و507 طالب وطالبة، وحقق النجاح تقريباً 135 ألف و276 طالب وطالبة، ووصلت نسبة النجاح العام في العام السابق إلى 99.71%.

فمن المتوقع أن مجموع القبول للالتحاق في الثانوية العامة في محافظة الجيزة هو 240 وتكون الأولوية فقط للطلاب الذي حصلوا على مجموع مرتفع وتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية والثالثة للتنسيق وتخفض الوزارة مجموع درجات القبول والحد الأدنى للقبول، ونؤكد مرة أخرى أن وزارة التربية والتعليم لا تقوم باعتماد التنسيق الخاص بها وما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار غير موثقة وندعي لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق في حياتهم الدراسية.