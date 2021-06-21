نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية // 77.9 نسبة النجاح العامة // الشهادة المهنية 76.7% / تفاصيل

متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز ثقفني، في محافظة الغربية أعلنت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، بعد أن أتعمدت اليوم الإثنين 2021/06/21، من قبل السيد الدكتور / طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس لجنة النظام والمراقبة / ناصر حس، والآن يمكن لجميع الطلبة والطالبات الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعلم بالغربية، أو رابط بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس ومعرفة تفاصيل النتيجة بسهولة إلكترونياً دون الحاجة إلي الذهاب لمقر المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

محافظة الغربية من المحافظات الكبيرة في الجمهورية وبها عدد كبير من الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية، حيث يبلغ عدد طلاب الإعدادية من الذكور والبنات 79876 طالب وطالبة، حضر منهم فعلياً الامتحانات 79698 طالب وطالبة بلغ عدد الطلاب الناجحين 62086 طالب بنسبة نجاح عامة بلغت 77.9%،، وهنأ السيد المحافظ الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية وتمنى لهم مستقبل مشرق.

الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي. أو الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية. تسجيل البيانات المطلوبة ” الاسم، رقم الجلوس، المحافظة، الإدارة التعليمية، اتسم المدرسة”. الضغط على زر عرض النتيجة، سوف تظهر التفاصيل الخاصة بالنتيجة درجات النجاح والنسبة العامة للنجاح.

استعلام نتيجة إعدادية الغربية إلكترونياًرابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2021

كما أعلن الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية أن نسبة النجاح العامة لشهادة الإعدادية المهنية بلغت 76.7%، وقالت أن عدد طلاب الشهادة المهنية بلغ 6255 طالب وطالبة، حضر الامتحان عدد 5757 طالب وطالبة، وعدد الناجحين بلغ 4798 طالب وطالبة، بينما إعدادية المكفوفين بلغ عدد الطلاب بها 12 طالب نجح منهم 10 طلاب بنسبة نجاح 83.3%، وإعدادية الصم والبكم نسبة النجاح بها 91%، عدد الطلاب 33 نجح منهم 30 طالب وطالبة، أما نتيجة شهادة التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية، بلغت نسبة النجاح بها 93.7% وعدد الطلاب بها 127 طالب.

وزارة التربية مديرية التربية والتعليم بالغربية

يمكن الآن جميع طلاب الإعدادية بالمحافظة الدخول عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالغربية، وتسجيل البيانات المطلوبة والضغط على زر عرض النتيجة وفي الحال سوف يتم عرض تفاصيل النتيجة كاملة، ومن يجد أي صعوبة في الدخول على موقع المديرية عليه المحاولة مرة أخرى، وسوف يتمكن من الدخول مع أرق التمنيات بالنجاح والتفوق للجميع.