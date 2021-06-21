جدة - نرمين السيد - كما عبرت باريس عن قلقها بشأن حقوق الإنسان فى إيران بعد تولى إبراهيم رئيسى الحكم، الذى فاز فى انتخابات أثارت جدلا، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".
وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أعلن السبت الماضى، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية فى السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيرة مفخخة تم تدميرها خلال 24 ساعة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تدين هجمات الحوثيين على الأراضى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.