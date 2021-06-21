فرنسا تدين هجمات الحوثيين على الأراضى السعودية

جدة - نرمين السيد - كما عبرت باريس عن قلقها بشأن حقوق الإنسان فى إيران بعد تولى إبراهيم رئيسى الحكم، الذى فاز فى انتخابات أثارت جدلا، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أعلن السبت الماضى، أن القوات الجوية اعترضت ودمرت 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية فى السعودية، ليرتفع العدد إلى 17 مسيرة مفخخة تم تدميرها خلال 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف أن "عملية الاعتراض تمت بنجاح بالأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية".