هجوم على قوة برخان الفرنسية فى مالى يسفر عن عدة إصابات

جدة - نرمين السيد - تعرضت القوات الفرنسية المشاركة فى عملية "برخان" فى شمال مالى اليوم الإثنين لهجوم على بعد 160 كيلومترًا جنوب بلدة جاو الشمالية الرئيسية؛ بما أسفر عن إصابة عدد من القوات الفرنسية والمدنيين الماليين.





ونقل راديو فرنسا الدولى عن مصادر بالمنطقة -لم تكشف عن هويتها- القول إن الهجوم نفذه مسلحين باستخدام سيارة مفخخة، واستهدف سيارة تابعة لقاعدة (برخان) فى ضواحى بلدة جوسى المالية على مقربة من المركز الطبى (آن مارى سالومون)، الذى يحمل اسم الراهبة الفرنسية التى أقامته لعلاج السكان المحليين. وأشارت المصادر إلى أن الجنود الفرنسيين ردوا على الهجوم على الفور، بدعم من طائرات الهليكوبتر من طراز (تايجر) و(ميراج 2000)، حيث قُتل عدد من المفجرين الانتحاريين منفذى الهجوم.

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