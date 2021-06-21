شروط قبول طلب إعفاء من بنك الراجحي والفئات المستثناة من الخدمة

شروط قبول طلب إعفاء من بنك الراجحي يعتبر مصرف الراجحي من اهم وأميز البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية حيث يعد من أهم المصارف المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية والاستثمارية في المملكة ويعمل على تقديم العديد من القروض بدون كفيل حيث أن بنك الراجحي اهم ما بميزة عن غيرة من البنوك أنة يعمل على تقديم قروض متنوعة لكى تتناسب مع كل فرد وإمكانياته الشخصية وتكون مناسبة لجميع الطبقات المختلفة داخل المملكة

يقوم بنك الراجحي بتقديم قروض مختلفة ومتنوعة وأيضا العديد من الخدمات ولكن يجب توافر شروط حتى تتم تحقيق الخدمة واهم الشروط لخدمة طلب إعفاء من بنك الراجحي هي :

في حالة أن يتوفى العميل. في حالة أن يتعرض العميل لأصابه ينتج عنها إصابة بعجز كلى على المتقدم أن يقوم بطلب الخدمة بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي يقوم العميل باختيار تمويل شخصي يتم بعد ذلك الضغط على تقديم طلب القيام بعد ذلك إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح يتم بعدها الضغط على حفظ وإرسال الطلب أخيرا يقوم البنك في مدة لا تتجاوز النصف ساعة من النظر إلى الطلب ودراسته ثم يقوم بإرسال الرد إليك

حيث توجد عدة خطوات يجب على كل مقدم طلب اتباعها لتقديم طلب إعفاء بنك الراجحي وهى:

قيام العميل اولا بتسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي يتم بعد ذلك تقديم صورة الهوية الشخصية السعودية لكى تسهل عملية طلب الأعفاء بنك الراجحي يشترط على المقيم داخل المملكة تقديم ما يثبت ذلك يتم بعد ذلك تقديم وثيقة من قبيل جهة العمل حيث تشتمل على المسمى الوظيفي والراتب الشهرى وذلك ليتم الموافقة على تقديم طلب الأعفاء

إذا كانت حالة الوفاة تعرض العميل لكوارث طبيعية.

أن كان سبب الوفاة انتحار.

إذا كان سبب الوفاة نتيجة استخدام اسلخه أو ألات.

أن كانت حالة الوفاة احد الألعاب الخطيرة مثل ألعاب المغامرات وركوب الخيل.

أن يكون علية أحكام قضائية من قبل

أن كانت حالة الوفاة نتيجة تناول الشخص لعقاقير المخدرات أو تناول الكحوليات.

أن يكون العميل عمرة لايتعدى ال60 عاما عند نهاية اخر قسط للقرض أن يكون العميل الحد الأدنى لراتبة 2000 ريال سعودي أن يكون العميل يعمل بالقطاع العام أو الخاص.

شروط قبول طلب إعفاء من بنك الراجحيكيفية طلب إعفاء من بنك الراجحيالفئات التي تم استثنائها من خدمة إعفاء الراجحيكيفية طلب قرض من بنك الراجحي