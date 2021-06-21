تمويل منصة سلفة بدون تحويل للراتب بموافقة سريعة بالتقسيط المرن

تمويل منصة سلفة السعودي في أراضي المملكة يمتاز بأنه مصرح من البنك المركزي السعودي ويهدف إلى التقنية المالية الحديثة حيث يتم الحصول على التمويل من منصة سلفة في السعودية بدون الذهاب إلى أي مكان آخر داخل المملكة ويمتاز التمويل بأنه يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بموافقة سريعة وفورية عند الطلب كما أن تمويل منصة سلفة له هامش ربح منافس عن باقي الشركات لأنه يحدد هامش الربح على أساس مبلغ التمويل وفترة سداد التمويل والدخل الشهري للعميل المتقدم ويمكن الآن الحصول على تمويل منصة سلفة السعودي من خلال رابط التقديم على تمويل بدون تحويل الراتب ويتم ذلك في فترة زمنية قصيرة جداً وبعد الموافقة على الطلب يتم الإيداع النقدي للمبلغ ولكن أيضاً بميزة التقسيط المرن الشهري عبر منصة سلفة في السعودية.

الشروط الواجبة والمعلن عنها لدى تمويل منصة سلفة

يحتاج تمويل منصة سلفة في السعودية عام ١٤٤٢ هجرياً إلى تحقيق بعض الشروط اللازمة للحصول على أفضل تمويل بهامش ربح منافس وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري في المملكة العربية السعودية وسوف نقوم بتوضيح كافة الشروط والمستندات المطلوبة كما يلي بكافة التفاصيل:

يمنح كذلك التمويل لكافة المواطنين السعوديين الذي لديهم أثبات الهوية الوطنية السعودية وأعمارهم من 18 عام وحتى 60 عام فقط.

تشترط أيضاً منصة سلفة في السعودية توفير دخل ثابت شهري يجب أن لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي للموافقة على الطلب في خمسة عشر دقيقة.

التمويل من سلفة السعودي ربما يحتاج إلى توفير مدة عمل في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر وفي القطاع الخاص ستة أشهر على الأقل تقريباً داخل أراضي المملكة.

تمويل بدون تحويل الراتب الشهري بهامش ربح منافس عن باقي الشركات أو البنوك في المملكة العربية السعودية.

كذلك أسرع تمويل نقدي بموافقة سريعة وفورية عند الطلب عبر تمويل منصة سلفة السعودي.

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

يعطى تمويل منصة سلفة فترة سداد بالتقسيط المرن الشهري بجدولة مريحة لكافة العملاء السعوديين.

أهم مزايا الحصول على تمويل منصة سلفة