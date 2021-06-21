وزير الدفاع المصري يؤكد الجاهزية للحفاظ على الأمن القومي

قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، يوم الاثنين، إن رجال القوات المسلحة جاهزون لتنفيذ كافة المهام التى تسند اليهم للحفاظ على أمن مصر القومي.
وأكد الفريق أول محمد زكي، حرص وجاهزية واستعداد رجال القوات المسلحة لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف للحفاظ على أمن مصر القومي، فى ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمى والدولي.
وأشار وزير الدفاع المصري، خلال استقباله وفدا من لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، إلى حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومي فى كافة القضايا التى تمس عملها وبما يدعم ركائز الأمن القومى المصري.
من جانبهم، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصري وتأمين كافة الاتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية، وتأمين الجبهة الداخلية والتصدي للمخاطر والتهديدات التى تستهدف أمن البلاد واستقراره.
وأكد الأعضاء عتزازهم بمشاركة القوات المسلحة فى القفزات التنموية التى تحققت على أرض الواقع فى ظل الجهود المكثفة للقيادة السياسية، على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي أدت إلى استعادة مصر لدورها الرائد فى المنطقة.
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