الأمم المتحدة: 2020 شهد تراجعا ضخما فى توطين اللاجئين

جدة - نرمين السيد - قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى، إنه يتطلع إلى تعزيز إعادة توطين اللاجئين على مستوى العالم بعد التراجع الحاد على هذا الصعيد الناجم عن جائحة كورونا.





وتوقع جراندى فى مقابلة مع "voice of america"، أن ترتفع وتيرة توطين اللاجئين "فى غضون بضعة أشهر"، حسمبا نقلت قناة "روسيا اليوم". وأضاف: "فى عام 2020 قمنا بإعادة توطين 34 ألف شخص فقط على مستوى العالم... العام السابق كان العدد أكثر من 100 ألف شخص. لقد كان التراجع هائلا". كما أشاد غراندى برفع إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الحد الأقصى لتوطين اللاجئين من 15.000 فردا عام 2020 إلى 62.500 للسنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 سبتمبر، موضحا أن تعزيز تدفق اللاجئين إلى الدول المستقبلة مثل الولايات المتحدة يستغرق وقتا.

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