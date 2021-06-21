واشنطن تستعرض خطة لتقديم 55 مليون جرعة من لقاحات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت إدارة بايدن هذا الشهر عن خطط تتعلق بتخصيص 25 مليون جرعة وقالت إنها ستخصص 55 مليون جرعة أخرى بنهاية يونيو، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وكثفت الولايات المتحدة شحنات اللقاحات للخارج نظرا لتقدمها السريع فى حملة تطعيم سكانها، وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضى أنه سيشترى 500 مليون جرعة من شركة "فايزر" للتبرع بها للدول الفقيرة فى 2021 و2022.
قال مسؤول أمريكى كبير، الخميس الماضى، إن البيت الأبيض سيضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تخصيص 80 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 المصنوعة فى الولايات المتحدة كانت واشنطن تعهدت بإرسالها للخارج فى الأيام المقبلة، على أن تخرج الشحنات بمجرد استعداد الدول لاستقبالها.
وصرح جيف زينتس منسق جهود التصدى لفيروس كورونا فى البيت الأبيض، بأن الولايات المتحدة بدأت بالفعل فى شحن الجرعات، مضيفا أن بعضها كان من المفترض أن يذهب إلى كندا وبعضها إلى البرازيل خلال الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر أن أكثر من 175 مليون أمريكى تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد-19" حتى الآن، وتم تطعيم 65 بالمئة من البالغين فى الولايات المتحدة بجرعة واحدة.
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