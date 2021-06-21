حريق هائل يلتهم 15 ألف نخلة بمحلية دلقو شمال السودان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أكد الملازم وائل عزمى من إدارة الدفاع المدنى بالولاية الشمالية، أن قوات الدفاع المدنى بمحليتى دنقلا ودلقو ساهمت بشكل كبير فى احتواء الحريق الذى تعرضت له منطقة مشكيلة بمحلية دلقو وتقليل حجم الخسائر والأضرار.

وجدد مواصلة مجهودات قوات الدفاع المدنى فى مجابهة حرائق النخيل المتكررة بعدد من محليات الولاية رغم شح الإمكانيات وعدم توفر العدد الكافى من عربات الإطفاء.