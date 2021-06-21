رابط فعال كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ في الجزائر tharwa.education.gov.dz استعلم حالا

رابط فعال كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ في الجزائر tharwa.education.gov.dz وزارة التربية الوطنية قامت بتوفير موقع فضاء من خلاله هذا الموقع يقدم ايضا اولياء التلاميذ وهذا الموقع يساعد بشكل كبير في تقديم عدد كبير من الخدمات داخل دولة الجزائر و لكن ايضا هذه الخدمات كانت مقدمة من الادارة الدراسي، بشكل عام لذلك يمكن ايضا لجميع المراحل التعليمية إذا كانت المرحله الابتدائيه، المرحله المتوسطه المرحله الثانويه أن تقوم بالكشف عن النتائج الخاصة بها من خلال الموقع التي صرحت وزارة التربية الوطنية ولا الطلاق عليها لعام 2021 وكل هذا سوف نتعرف عليه بكافة التفاصيل الدقيق ومن خلال هذا المقال.

وجدنا أن محركات البحث تزداد يوما بعد يوم لحصول الطلاب أيضا على موقع الخاص بفضاء التلاميذ لكي يجدون أيضا ويستطيعون الحصول علي النتائج الخاصة بهم لذلك اصبح اسهل مما يمكن أن نحصل على النتائج من خلال الخطوات التالية:-

يجب اولا نقوم بالدخول عبر الصفحة الرسمية الخاصة بموقع فضاء التلاميذ. https://tharwa.education.gov.dz/login

ثم يبدأ ولي الأمر بدخول الرقم السري مع كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك في الأماكن المخصصة له.

اضغط الان عزيزي القارئ على الموافقة على كافة الشروط والأحكام التى تتواجد فى الموقع.

يبدأ ولي الأمر بالكتابة المعلومات الشخصية

يجب ايضا ان يكون في كتابة كافة المعلومات التي تخص التلميذ نفسه .

و يقوم بكتابة اسمه بالكامل مع كتابه المديرية التي يكون تابع لها.

اضغط الان عزيزي القارئ على كتابة رمز التلميذ.

مع كتابة الكود بار

موقع بالتسجبل نتائج الفصل الثاني

من ضمن المميزات العديدة التي قدمت لنا وزارة التربية الوطنية قامت أيضا بتوفير طرق وموقع من خلاله نبدأ بتسجيل نتائج الفصل الثاني والموقع قد يكون كالتالي ://tharwa.education.gov.dz./

وفي نهاية المقال قد وضحنا لكم خطوات الحصول علي نقاط ومعدلات التلاميذ في الجزائر عبر فضاء اولياء التلاميذ، والتي يتم الاعلانها عنها خلال مدة بسيطة من الان من قبل وزارة التربية الوطنية، تابعوا معنا مشاهدينا سوف نوافيكم بجميع الاخبار المتعلقة بالنتائج الخاصة بالتلاميذ.