سلفة مالية فورية تصل إلى 10000 ريال لدى بنك الرياض

سلفة مالية فورية مقدمة، من بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تصل قيمة السلفة إلى 10000 ريال سعودي، لقد وفر بنك الرياض للعملاء، إمكانية الحصول على مبلغ مالي فوري، لا يتعدى 25% من قيمة الراتب الشهري، وهذا المبلغ الفوري يكون ثابت، طوال فترة السلفة ويتميز، هذا التمويل السريع بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي.

سلفة مالية فورية لدى بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية

مبلغ سلفة السريع من بنك الرياض بالمملكة، متاح لعدد كبير من العملاء، حيث أن مبلغ السلفة متاح، العملاء العاملين بالقطاع الحكومي، والعاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع شبه الحكومي، ويتميز مبلغ سلفة لدى بنك الرياض بما يلي

يتميز مبلغ السلفة الفورية من بنك الرياض، بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة، الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

السلفة المالية السريعة لدى بنك الرياض، يتميز بالاتمام السريع والفوري.

شروط طلب سلفة طارئة لدى بنك الرياض بالمملكة

مبلغ سلفة السريع والطارئ، المقدم من قبل بنك الرياض بالمملكة، متاح بنسبة 25% من قيمة الراتب الشهري، وحدد بنك الرياض عدد من الشروط، لكي يتمكن المتقدم من الحصول على السلفة

مبلغ سلفة السريع من بنك الرياض، متاح للعملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة.

لابد أن يكون المتقدم لطلب السلفة، لدى بنك الرياض مواطن سعودي عمره، لا يقل عن 18 عام.

يشترط أن يكون العميل المقيم، عمره لا يقل عن 22 عام.

8000 ريال سعودي هو الحد الأدنى، للراتب الشهري للمتقدم بطلب السلفة.

يشترط أن يكون المتقدم، يعمل لدى القطاع الحكومي، أو القطاع شبة الحكومي، أو القطاع الخاص.

يشترط أن يكون المتقدم لديه، راتب شهري واحد محول.

يستطيع المتقدم الحصول على مبلغ سلفة، يبدأ من 100 ريال ويصل حتى، 10000 ريال بحد أقصى.

يتم دفع 500 ريال سعودي، رسوم خدمة ويتم دفع تلك الرسوم، لمرة واحدة فقط وتلك الرسوم، تكون غير قابلة للاسترجاع.

طريقة طلب سلفة مالية فورية لدى بنك الرياض بالمملكة

يستطيع العملاء طلب سلفة طارئة، وسريعة من خلال اونلاين الرياض، أو من خلال تحميل تطبيق موبايل الرياض، وذلك من أجل مساعدة العملاء، وتوفير الوقت والجهد المبذول، من أجل الحصول على السلفة.