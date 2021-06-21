المتهمان بقضية الفتنة يقولان إنهما غير مذنبين

دوت الخليج :- عقدت محكمة أمن الدولة، برئاسة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، الاثنين، أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين، بحسب مراسل "المملكة". وقال المتهمين بقضة الفتنة إنهما "غير مذنبين بالتهم المسندة اليهما".

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