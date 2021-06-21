المكسيك والأرجنتين تستدعيان سفيريهما فى نيكاراجوا

جدة - نرمين السيد - استدعت المكسيك والأرجنتين سفيريهما لدى نيكاراجوا للتشاور بخصوص التطورات السياسية الأخيرة فى هذا البلد، حسبما جاء فى بيان مشترك عنهما صدر فى مدينة مكسيكو اليوم الاثنين.





ووصف البيان حملة الاعتقالات التى نفذتها حكومة نيكاراجوا فى صفوف المعارضين السياسيين للرئيس دانييل أورتيجا خلال الأسابيع الأخيرة بـ"المثيرة للقلق"، مضيفا أن هذه الاعتقالات عرضت سلامة وحرية بعض رجال السياسة والأعمال للخطر، بحسب وكالة "رويترز".

والثلاثاء الماضى، أعلن القضاء فى نيكاراجوا عن توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية فى البلاد، فيليكس مارادياجا، بعد مثوله أمام النيابة العامة للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوض سيادة البلاد.

وتندرج التهم الموجهة إلى مارادياجا فى إطار "قانون الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة" وهو قانون أقرته فى ديسمبر الماضى حكومة الرئيس أورتيجا الذى يمكنه الترشح لولاية رابعة على التوالى فى الانتخابات المقررة فى 7 نوفمبر.

وفى أقل من أسبوع اعتقلت السلطات فى نيكاراجوا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية معارضين للرئيس الحالى دانييل أورتيجا.