ووصف البيان حملة الاعتقالات التى نفذتها حكومة نيكاراجوا فى صفوف المعارضين السياسيين للرئيس دانييل أورتيجا خلال الأسابيع الأخيرة بـ"المثيرة للقلق"، مضيفا أن هذه الاعتقالات عرضت سلامة وحرية بعض رجال السياسة والأعمال للخطر، بحسب وكالة "رويترز".
والثلاثاء الماضى، أعلن القضاء فى نيكاراجوا عن توقيف المرشح للانتخابات الرئاسية فى البلاد، فيليكس مارادياجا، بعد مثوله أمام النيابة العامة للاستماع إليه بتهم ممارسة أنشطة تقوض سيادة البلاد.
وتندرج التهم الموجهة إلى مارادياجا فى إطار "قانون الدفاع عن حقوق الشعب والسيادة" وهو قانون أقرته فى ديسمبر الماضى حكومة الرئيس أورتيجا الذى يمكنه الترشح لولاية رابعة على التوالى فى الانتخابات المقررة فى 7 نوفمبر.
وفى أقل من أسبوع اعتقلت السلطات فى نيكاراجوا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية معارضين للرئيس الحالى دانييل أورتيجا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المكسيك والأرجنتين تستدعيان سفيريهما فى نيكاراجوا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.