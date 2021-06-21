انفجار بمخزن للغاز شرقى بغداد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة، أن دوى الانفجارات سمع فى مدينة الصدر والمناطق المحيطة بها، وتبين فيما بعد أنه ناجم عن انفجار أسطوانات غاز فى مخزن غير نظامى.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدنى توجهت إلى مكان الحدث لإخماد النيران.