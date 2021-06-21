السودان يطلب استبدال قوات حفظ السلام الإثيوبية بأراضيه بقوات أخرى

جدة - نرمين السيد - جدد السودان، اليوم الاثنين، طلبه باستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن قوات حفظ السلام على أراضيه بقوات أخرى، موضحا أن القوات الإثيوبية تفتقد للحيادية فى ظل المتغيرات الراهنة بين البلدين.





وحسبما نشرت الخارجية السودانية عبر "تويتر" التقت مريم الصادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية، بمكتبها اليوم الإثنين الموافق 21 يونيو 2021م، بجراهام ميتلاند مدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق له للتباحث حول بعثة اليونيسفا ومنطقة أبيى. رحبت الوزيرة بالوفد مثمنة الدور الذى تقوم به بعثة اليونيسفا لحفظ السلام فى منطقة أبيى، موضحة الجهود التى تقوم بها حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة، مع جنوب السودان الشقيقة ودياً وذلك عبر تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود واللجنة السياسية الأمنية وفتح المعابر بين البلدين. كما جددت الوزيرة طلب حكومة السودان لاستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن يونيسفا بقوات أخرى، نظراً إلى المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا وفقدان قواتها صفة الحيادية وهى شرط أساسى لانجاز مهام البعثة.

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