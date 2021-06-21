حكاية راهبة ألمانية مهددة بالسجن لمساعدتها اللاجئين

جدة - نرمين السيد - تعيش الراهبة ميشتيلد، فى دير فى مدينة بامبيرج الألمانية، وساعدت 30 لاجئا كانوا مهددين بالترحيل، وتمت محاكمتها فى ثلاث حالات بتهمة تقديم مساعدة فى حالة إقامة غير قانونية لأجنبى. وقالت الراهبة، إنها لن تدفع غرامة لأنها قدمت مساعدة لشخص محتاج وأنها تفضل الذهاب إلى السجن. فى عام 2020 حصلت الراهبة على جائزة مدينة غوتنغن للسلام لدورها فى مساعدة اللاجئين.

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