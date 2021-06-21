واشنطن: ليس لدينا علاقات دبلوماسية مع إيران ولا نخطط لذلك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قال البيت الأبيض، إن من يتخذ القرار فى إيران هو المرشد الأعلى وليس الرئيس، مضيفا "هذا هو الواقع حالياً وسيكون كذلك مستقبلاً على الأرجح".

وكشف البيت الأبيض، عن عدم تخطيط الرئيس الأمريكى جو بايدن للاجتماع مع زعماء إيرانيين.

وأوضح البيت الأبيض "نتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المحادثات النووية الإيرانية".