جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، قال البيت الأبيض، إن من يتخذ القرار فى إيران هو المرشد الأعلى وليس الرئيس، مضيفا "هذا هو الواقع حالياً وسيكون كذلك مستقبلاً على الأرجح".
وكشف البيت الأبيض، عن عدم تخطيط الرئيس الأمريكى جو بايدن للاجتماع مع زعماء إيرانيين.
وأوضح البيت الأبيض "نتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المحادثات النووية الإيرانية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: ليس لدينا علاقات دبلوماسية مع إيران ولا نخطط لذلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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