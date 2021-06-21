استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي كشف النقاط عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

موعد استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي السنكيام في الجزائر والاستعلام عن كشف النقاط للطلبة من موقع فضاء أولياء التلاميذ في كل الوليات الجزائرية، هو ما يبحث عنه الشارع الجزائري اليوم وغداً على وجه التحديد، بعد إشارة الهيئات التعليمية إلى مواعيد فتح المواقع الإلكترونية للخصول على كشوف الدرجات، ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية لأبنائها الطلاب، هذا بالإضافة إلى نتائج البيام التي ستكون قريبا، ونتائج البكالوريا عند الانتهاء من الاختبارات النهائية.

كيفية الدخول الى موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي

التساؤل الأهم الذي يسبق فترات ظهرو النتائج، خو كيفية الدخول الى موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي، أو شهادة التعليم المتوسط وما في حكم ذلك، والأمر بسيط ولا يستوجب القلق، حيث يعتمد على البيانات التي تم التسجيل بها للطالب أو ولي الأمر من قبل، وكان في الماضي يكون الدخول على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالرقم الوطني وكلمة المرور للمترشحين والأحرار.

وزارة التربية الوطني كشف في بيان منذ بضع أيام عن موقع فضاء أولياء الأمور، مبينة خطوات التسجيل فيه ثم اتباع الخطوات:

اكتب بريدك وكلمة مرور سهلة تستطيع تذكرها ثم تسجيل جديد.

اتبع وأملأ المعلومات المطلوبة منك وهي معلومات الولي وليس التلميذ ثم تأكيد التسجيل.

ادخل لأيقونة أبنائي المتمدرسين ثم تسجيل جديد واختر مديرية التربية واكتب رقم التلميذ عندها سيخرج اسم التلميذ وتاريخ ميلاده اذا تحققت من صحته قم بالإضافة

للحصول على الكشوف اذهب لأيقونة نتائج أبنائي

رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ

رابط الموقع الذي سيتم الاستعلام منه على كشوف النقاط ومعرفة المعدل هو موقع فضاء أولياء الأمور ولمن لا يمتلك حساب عليه يمكنه التسجيل بالخطوات التي قدمنها، ثم تسجيل الدخول الإجابة على سؤال التحقق للدخول.

موعد نتائج السنكيام 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية انه سيتم الإعلان عن نتائج السنكيام او شهادة التعليم الابتدائي عقب الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالامتحانات والتصحيح، عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومن المتوقع بداية عرض النتائج من يوم 17 جوان، غير ان بعض المصادر أكدت ظهورها يوم 18 جوان، وسيكون قرابة 853 ألف تلميذ على موعد قريباً والاستعلام عن كشف النقاط ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.

تأكد أن اليوم السبت 17 يونيو 2021 سوف يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي برقن التسجيل من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وموقع فضاء أولياء التلاميذ وهما من المواقع الإلكترونية الرسمية التي ذكرتهم وزارة التربية الوطنية في الإشارة إلى طريقة استخراج نتائج السانكيام لنهاية العام، وستوفر الوزارة كشوف أسماء الناجحين المنتقلين غلى الصف الاول فب شهادة التعليم المتوسط، والتي ستعلن نتائجها هي الأخر قريباً بعد انتهاء التلاميذ من الامتحانات النهائية.

اليوم 21 يونيو 2021 سيكون من المتاح استخراج كشف نقاط نتائج شهادة التعليم العالي في جميع الولايات بالجمهورية الجزائرية، من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بالإضافة إلى رابط موقع فضاء الأولياء، حيث أنه من المتعارف علية أن استظهار كشف النقاط يكون بعد مرور ثلاثة أيام من ظهور النتائج والتعرف على المعدلات، وفي خذة الحالة سيجب على أولباء الأمور التسجيل في موقع الفضاء الرقمي أو موقع الثروة كما يقول عليه البعض ثم الولوج ببيانات حسابه.