شاهد : عوض الله بالبدلة الزرقاء

دوت الخليج :- ظهر وزير التخطيط والتعاون الدولي والمالية الأسبق المتهم باسم عوض الله بالبدلة الزرقاء لحظة دخوله أولى جلسات المحاكمة في قضية الفتنة. وبدأت محكمة أمن الدولة الاثنين، بمحاكمة المتهمين بقضية “الفتنة” في جلسة غير علنية تقتصر على المتهمين ومحاميهم.

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