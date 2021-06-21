الكويت تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا

أعلنت الكويت، الاثنين، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا في البلاد في فبراير 2020، ليصل العدد إلى 1935 إصابة جديدة، فيما سجلت 7 حالات وفاة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، تسجيل 1935 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 340967.

ومع 7 وفيات جديدة، وصل مجموع حالات الوفاة المسجلة بفيروس كورونا في الكويت، إلى 1877، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".

وأضاف السند أنه تم أيضا تسجيل 1408 حالات شفاء جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من "كوفيد-19" إلى 321293، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94,23 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة هو 227 شخصا، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة هو 17797.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 13536، ليصبح مجموع الفحوصات 2851002، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14,30 في المئة.

وجدد السند الدعوة إلى "مداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين، والحرص على التباعد البدني"، موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الإرشادات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

"الوضع الصحي غير مستقر"

من جانبه، قال مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، إن وضع تفشي كورونا في البلاد يشهد "عدم استقرار ملحوظ في الآونة الأخيرة، جراء ازدياد عدد الإصابات والوفيات ومن يتلقون العلاج في العناية المركزة".

وأوضح أن التطعيم باللقاح المضاد "سيحقق المناعة المجتمعية"، مؤكدا على "مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في دولة الكويت، وعلى أهمية منحها للفئات المستهدفة والأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة"، وفق ما ذكر مراسلنا".

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتعليمات السلطات الصحية في هذا الشأن، والعمل كفريق واحد لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه.