مصر.. قطار يدهس حافلة ويخلف قتلى وجرحى

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصري، مساء الاثنين، عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان جنوبي القاهرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

ولفت المسؤول المصري إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

في غضون ذلك، جرى إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث المميت، يوم الاثنين.

وتسجل مصر سنويا الآلاف من حوادث السير، حيث أشار بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي صدر في يونيو الماضي، إلى أن عدد الحوادث التي شهدتها مصر عام 2019 قد بلغ 9992 حادثة مقـابل 8480 حادثة عام 2018.

وارتفع عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات في عام 2019، بنسبة 12.9 بالمئة ليصل إلى 3484 متوفى مقابل 3087 متوفى عام 2018.