أرسلت دولة الإمارات، الاثنين، 20 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ، ومعدات الأمن والسلامة، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.
وتأتي مبادرة دولة الإمارات "للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في قطاع غزة"، وذلك من خلال ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وتسعى دولة الإمارات دائما نحو "تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف، التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات، وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان خاصة من النساء والأطفال"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
وتتابع دولة الإمارات عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث أرسلت 960 طنا من المواد الطبية والغذائية العاجلة لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة خلال يونيو الجاري، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.
كما أرسلت 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة، وذلك من خلال 29 شاحنة دخلت عبر معبر رفح، لدعم 20 ألف أسرة خلال يناير الماضي، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين ولتحسين ظروفهم المعيشية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 20 سيارة إسعاف من الإمارات إلى قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.