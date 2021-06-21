الاتحاد الأوربى يدعو للاتفاق حول سد النهضة قبل بداية الملء الثانى

جدة - نرمين السيد - أكد بيكا هافيستان، المبعوث الأوروبى إلى إثيوبيا والسودان، أهمية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث فى قضية سد النهضة، قبل شروع إثيوبيا فى الملء الثانى هذا الصيف، حتى لو كان هذا الاتفاق انتقاليا.





وحسمبا نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الاثنين، قال المبعوث الاوربى فى تصريحات صحفية فى بروكسل إن الاتحاد الأوربى يؤمن بقدرته مع الاتحاد الإفريقى على مساعدة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان؛ للوصول إلى حل فى قضية سد النهضة القائمة بينهم الآن. وأشار إلى أن "الإثيوبيين يخططون لبدء الملء الثانى فى الصيف الجارى، ولكن من المهم التوصل على الأقل لاتفاق ولو انتقالى حول الملء الثانى، إذ هناك حاجة لتوفير معلومات من جانب إثيوبيا، واتفاق بين الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد، والاتحاد الأوربى يمكنه القيام بدور إيجابى والمساعدة على الصعيدين السياسى والفنى للوصول لاتفاق". وأوضح المبعوث الأوروبى "وجود نقص فى المعلومات الفنية، لذلك يشعر السودان بالقلق لأن تدفق المياه قد يؤدى الى اتلاف البنيات التحتية مما يدفع السودان للمطالبة بضمانات ان يكون الملء آمنا".

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