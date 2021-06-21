البيت الأبيض: بايدن لا ينوي الاجتماع مع رئيسي 

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخطط للاجتماع مع الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، وأنه يتطلع لمعرفة إلى أين وصلت المفاوضات النووية مع طهران.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي إنه "لا توجد حاليا أي نية للرئيس بايدن للقاء القادة الإيرانيين المنتخبين حديثا"، مشيرة إلى أن "صانع القرار الرئيسي في طهران هو المرشد الأعلى علي خامنئي".

وأضافت: "المفاوضون اختتموا جولة سادسة من المحادثات حول كيف يمكن لإيران والولايات المتحدة العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015، وإن البيت الأبيض سيتطلع إلى رؤية إلى أين يذهب ذلك".

من جهته، أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي أنه "ليس مستعدا للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، حتى في حال رفع العقوبات والعودة الى الاتفاق النووي".

وقال: "لا تفاوض على البرنامج الصاروخي والقضايا الإقليمية"، مشيرا إلى أن "طهران لن تتفاوض على أي قضية خارج إطار الاتفاق النووي".