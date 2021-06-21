دونيتسك الشعبية: مقتل 4 عسكريين بقصف أوكراني 

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، عن مقتل أربعة أفراد من قوات الشرطة الشعبية وإصابة خمسة آخرين بجروح، جراء قصف أوكراني.

وجاء في بيان عن الشرطة الشعبية، وهي التسمية الرسمية لقوات جمهورية دونيتسك، أن ثلاثة من شرطتها لقوا مصرعهم وأصيب آخر بجروح خطرة نتيجة قصف بالهاون تعرضت له مواقع الشرطة قرب بلدة لوزوفويه بعد ظهر اليوم.

وتابع البيان أن الفريق الذي تم إرساله إلى مكان الحادث لإجلاء الجرحى وجثث القتلى تعرض بدوره لـ"عملية قصف غادرة" من قبل القوات الأوكرانية، ما أسفر عن سقوط قتيل رابع وأربعة جرحى في صفوف مقاتلي الجمهورية.

ووصف البيان الحادث بـ"الجريمة الدنيئة"، مشيرا إلى أن القصف استهدف سيارة إسعاف تحمل علامات التعريف الطبية، "يستحيل على العدو عدم فهم وظيفتها الإنسانية"، فضلا عن أن الجانب الأوكراني تم إبلاغه مسبقا عن توقيت حركة سيارة الإسعاف ومسارها.

ومنذ أبريل 2014، تبقى منطقة دونباس مسرحا للمواجهات بين القوات الحكومية الأوكرانية ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين"اللتين رفضتا قبول نتائج الانقلاب في أوكرانيا في فبراير من العام ذاته.

وعلى الرغم من الجهود الدولية لتسوية النزاع الذي خلف 13 ألف قتيل حسب الأمم المتحدة، فلا تزال حوادث تبادل إطلاق النار مستمرة بين الطرفين.