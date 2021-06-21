جونسون يحذر من ”شتاء قاس” 

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من "شتاء قاس" مع ضغوط متزايدة على هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وسط تحذيرات علمية من أن المملكة المتحدة قد تشهد موجة جديدة من كورونا.
ومع ذلك، أصر جونسون على أن "الوضع يبدو جيدا" بالنسبة لخطة الحكومة لإنهاء جميع قيود الإغلاق العام في 19 يوليو، مشيرا إلى هذا اليوم يمثل "نقطة النهاية".
وحول احتمال موجة جديدة من كورونا في أشهر الشتاء وما إذا كان سيستبعد عمليات الإغلاق المستقبلية، قال جونسون للصحفيين: "لا يمكنك أبدا استبعاد أنه سيكون هناك مرض جديد لم يكن في موضع الحسبان"، مضيفا: "هناك ضغوط كبيرة على هيئة خدمات الصحة لجميع أنواع الأسباب".
وكان كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي، حث الأسبوع الماضي، هيئة الخدمات الصحية على الاستعداد لفصل الشتاء الصعب، متوقعا حصول "موجة شتوية أخرى" من فيروس كورونا، أو ارتفاع في حالات الإصابة بالإنفلونزا.
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