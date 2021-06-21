الصحة العالمية: متحور ”دلتا” صار في 92 دولة 

أكدت خبيرة منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف أن متحور "دلتا" من فيروس كورونا المكتشف لأول مرة في الهند، تم تسجيله في 92 دولة حتى الآن.
وقالت: "دلتا" يثير قلقا خاصا لأنه معد بشكل أكبر وينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهذا يرجع أيضا إلى عدم الامتثال لتدابير الوقاية الاجتماعية والصحية في مختلف البلدان".
وأعلن الأطباء في الهند في وقت سابق عن قائمة بالأعراض الخطيرة التي تتميز بها سلالة فيروس كورونا الهندية الجديدة "دلتا بلس".
وسجلت ولاية ماهاراشترا الهندية أمس الأحد، 20 إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها "دلتا بلس"، لم يعرفها العالم من قبل.
وتحتل الهند المركز الثاني عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، حيث سجلت ما يقارب الـ30 مليون إصابة، وأكثر من 388 ألف حالة وفاة.
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