”طالبان” تسيطر على منطقة استراتيجية شمالي أفغانستان  

أعلنت الشرطة الأفغانية أن مقاتلي حركة "طالبان" سيطروا على منطقة رئيسية في ولاية قندوز شمالي البلاد، وحاصروا العاصمة الإدارية للولاية.
وأضاف: "مسلحو طالبان كانوا على بعد كيلومتر من قندز، العاصمة الإدارية للولاية، لكنهم لم يدخلوا المدينة، بالرغم من انتشار أنباء عن وجود جماعات صغيرة من مسلحي طالبان قرب الضواحي".
وتابع: "لم يتضح بعد عدد الضحايا في صفوف قوات الأمن الوطني والدفاع الأفغانية في المعركة المطولة ولا عدد القتلى والمصابين في صفوف طالبان".
من جانبه، أكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان سقوط مديرية إمام صاحب في يد الحركة، وقال: "سمعنا أن الكثير من الجنود استسلموا لطالبان".
ومنذ مطلع مايو الماضي، سقطت عشرات المديريات في يد طالبان، عندما بدأت القوات الأمريكية وقوات الناتو انسحابها من أفغانستان.
وتكمن أهمية مديرية إمام صاحب في شمال قندز في قربها من الطرق والمدن الرئيسية، حيث تقع قرب حدود شمال أفغانستان مع طاجيكستان، على طريق إمداد رئيسي من وسط آسيا.
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