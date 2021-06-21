روسيا.. مصرع شخص وإصابة 49 آخرين جراء الفيضانات في يالطا 

أعلنت رئيسة الإدارة المحلية في مدينة يالطا جنوبي القرم يانينا بافلينكو، أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 49 آخرون نتيجة الفيضانات التي اجتاحت المدينة بعد أمطار غزيرة غير مسبوقة في القرم.
وقالت في تصريح لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن "49 شخصا أدخلوا المستشفى نتيجة إصاباتهم جراء الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة، فيما لقي شخص واحد مصرعه، ولا تزال امرأة واحدة مفقودة".
وأشارت إلى أن السلطات تلقت 143 طلبا من المواطنين لتعويضهم عن خسائر أو أضرار لحقت بممتلكاتهم.
وأوضحت أنه جرى تحويل الدفعة الأولى من المساعدات المالية الطارئة للمتضررين وقيمتها 57.8 مليون روبل.
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