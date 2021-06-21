الدنمارك تحقق فوزا مذهلا على روسيا في مباراة مثيرة

فازت الدنمارك 4-1 على روسيا في مباراة مثيرة بملعب باركن، لتتأهل إلى الدور الستة عشر في بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد خسارة غريمتها فنلندا في المجموعة الثانية أمام بلجيكا.
وفازت بلجيكا بكل مبارياتها الثلاث في المجموعة، واحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني بثلاث نقاط، بينما تأتي فنلندا في المركز الثالث بفارق الأهداف.
وضع ميكل دامسجارد الدنمارك في المقدمة بتسديدة رائعة في الدقيقة 38، وضاعف يوسف بولسن الغلة بعدما استفاد من خطأ رومانزو بنين لاعب روسيا الذي أعاد الكرة للخلف ليخطفها دامسجارد ويهز الشباك في الدقيقة 59.
وقلص أرتيم جيوبا الفارق لروسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 70، لكن تسديدة هائلة من أندرياس كريستنسن وهدفا رابعا من يواكيم مايله أكملا الفوز الكبير على روسيا، ليعوض منتخب الدنمارك الهزيمة في أول مباراتين، ليتأهل إلى الدور الستة عشر على عكس كل التوقعات ويواجه ويلز في أمستردام في 26 يونيو الجاري.
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