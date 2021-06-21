وزير الخارجية السعودية يناقش ملف إيران النووي مع غروسي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، أن اللقاء جاء خلال زيارة رسمية وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة النمساوية فيينا. وجرى خلال اللقاء مناقشة أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل لكافة المواقع النووية الإيرانية، ووقف الانتهاكات والسياسات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية والتي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما ناقش الجانبان أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

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