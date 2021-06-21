فيديو.. مصرع شخص وإصابة 49 آخرين جراء الفيضانات جنوبى القرم

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئيسة الإدارة المحلية فى مدينة يالطا جنوبى القرم يانينا بافلينكو، أن شخصا لقى مصرعه وأصيب 49 آخرون نتيجة الفيضانات التى اجتاحت المدينة بعد أمطار غزيرة غير مسبوقة فى القرم.





وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قالت بافلينكو إن "49 شخصا أدخلوا المستشفى نتيجة إصاباتهم جراء الفيضانات التى سببتها الأمطار الغزيرة، فيما لقى شخص واحد مصرعه، ولا تزال امرأة واحدة مفقودة". وأشارت إلى أن السلطات تلقت 143 طلبا من المواطنين لتعويضهم عن خسائر أو أضرار لحقت بممتلكاتهم. وأوضحت أنه جرى تحويل الدفعة الأولى من المساعدات المالية الطارئة للمتضررين وقيمتها 57.8 مليون روبل.

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