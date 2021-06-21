واشنطن: السفير الأمريكى لدى روسيا سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع

وقال: "سوليفان سيعود إلى موسكو هذا الأسبوع"، مضيفا "الولايات المتحدة ترحب بعودة السفير الروسى أناتولى أنتونوف الذى وصل إلى واشنطن أمس".
وأعلنت الخارجية الروسية أمس الأحد عن عودة السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف إلى واشنطن فى إطار الاتفاقات التى تم التوصل إليها خلال القمة الروسية الأمريكية فى جنيف.
ووصل السفير الروسى إلى مطار جون إف كينيدى بمدينة نيويورك، قبل أن يتابع طريقه إلى السفارة فى واشنطن.
واتفق الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى، جو بايدن خلال قمة جنيف على عودة السفيرين إلى موسكو وواشنطن واستئناف مهامهما.
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