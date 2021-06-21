النفط يحقق مكاسب عالية للمرة الرابعة على التوالي، عانت أسواق النفط من انخفاض مكاسبه في الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العالمية، ولكنه حقق مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، حيث ارتفع سعر عقود خام نايمكس بنسبة 0.8٪ يوم الجمعة الماضية، وحقق سعر البرميل 71.64 دولار، مما يوضح أنه حقق مكاسب نحو 1٪ خلال هذا الأسبوع، وفي مساء الجمعة زاد سعر عقود خام برنت بنسبة 0.5٪ بواقع 73.48 دولار للبرميل.

مكاسب النفط الأسبوعية للمرة الرابعة على التوالي

معرفة مكاسب النفط الأسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، تتأثر أسعار النفط حول العالم بأسعار الدولار، وهو ما ظهر واضحا خلال الفترة الماضية بعد القرار الذي أصدرته السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي سترفع الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2030، كما ستدعم أداء الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى، وبالتالي يصبح النفط أكثر تكلفة، و بالحديث عن اسعار الدولار اليوم فقد صعد سعر الدولار اليوم بنسبة 0.3٪ أمام اليورو، وفي مساء هذا اليوم ستسجل عملة أوروبا 1.1875 دولار، بينما زاد سعر الدولار بنسبة 0.8٪ أمام الجنيه الاسترليني والذي سجل 1.3816 دولار.

توقعات تراجع مخزونات النفط الأمريكية

تراجع مخزونات النفط الأمريكية، كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت منذ أسبوع مضى هبوط مخزون النفط بالولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 7.4 مليون برميل، وهو ما أكده المحللون بانخفاض مخزون النفط الأمريكي بمقدار 2.1 مليون برميل خلال هذه الفترة، وكانت مخزونات النفط قد سجلت هبوطا في الأسبوع السابق لهذه الفترة بمقدار 5.2 مليون برميل، وفي مساء اليوم ذاته زاد سعر عقود خام برنت بنسبة 0.8٪، وفي مطلع يوليو زاد سعر عقود خام نايمكس بنسبة 0.5٪.