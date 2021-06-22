الرابط الرسمى لتسجيل فضاء الاساتذة وخدماتها المتميزة وخطوات تفعيل الحساب فورا

الرابط الرسمى لتسجيل فضاء الاساتذة ، فتحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بوابة التسجيل داخل منصة فضاء الأساتذة التي تعمل لك تقدم الكثير من الخدمات لكافة الأساتذة العاملين بجميع المدارس والمؤسسات في الولاية الجزائرية، ولكن يتطلب من المعلمين والأساتذة تسجيل الدخول داخل المنصة حتى يكون من السهل حصولهم على الخدمات المتاحة في فضاء الأساتذة، من خلال هذا الموضوع سوف نستعرض لكم أهم الخدمات المميزة التي تقدمها المنصة.

الرابط الرسمى لتسجيل فضاء الاساتذة

تهدف منصة فضاء الأساتذة الالكترونية لتقديم الكثير من الخدمات المتميزة التي تساعد الاساتذة في كثير من الأمور والتي تتمثل في التالي:

تساعد الأساتذة أن يحصلوا على كثير من الوثائق الإدارية مثل الكشف الخاص بالمرتبات مع شهادة العمل.

تساهم في تقديم قائمة الأفواج مثل القيام في التسجيل بالحركة وأيضاً الإعلام بالغياب والانشغالات الحرة للمراسلة لكل الجهات المسئولة.

تجعل الأساتذة تحصل على وثائق بيداغوجية كالتدرجات السنوية وتحميل المذكرات.

يجب على الاساتذة القيام باتباع هذه الخطوات المهمة التي يتم من خلالها التسجيل فى منصة فضاء الاساتذة وسوف نقدمها إليكم في السطور القادمة وهي:

القيام بالدخول لرابط الموقع الرسمي التابع لمنصة فضاء الأساتذة.

ثم يتم كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بكل أستاذ مع التأكد من أنها صحيحة تماما بدون اى اخطاء.

بعدها يتمكن الأساتذة من طباعة مستند التسجيل لكي يقوم بالتوجه إلى المؤسسة التي يعمل لديها لكي يتم التصديق على سلامة عملية التسجيل في منصة الاساتذة وبعدها يمكن أن يتم استلام مستند التسجيل من قبل الإدارة الخاصة بالمؤسسة.

تعتبر من أفضل المنصات الرقمية الإلكترونية التي طرحتها وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر حتى تساعد الأساتذة أن يحصلوا على كثير من الخدمات التعليمية التي يحتاجون إليها باستمرار، حيث أن جميع المؤسسات والإدارات عملت على تقديم مواقع إلكترونية حتى تساعد على قضاء حاجاتهم بدون التكدس والازدحام الذي ينتج عنها إصابة الكثيرون بفيروس كورونا الذي طغى على كثير من دول العالم وهذا ما جعلهم يقدوا على إنشاء تلك المنصات.