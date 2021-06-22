دمج التقاعد في التأمينات.. كل ما تود معرفته والاستفسار عنه

ازدادت عمليات البحث والمتابعات الخاصة بعملية دمج أهم وأكبر المؤسسات الاستثمارية خلال الأونة والفترة الراهنة، حيث ازدادت متابعات المستثمرين واتجهت أنظارهم لعملية دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين أن المستثمرين قاموا بمتابعة تلك العملية من خلال سوق الأسهم السعودية بسبب كون تلك المؤسسات من كبرى الشركات المساهمة والمدرجة في سوق الأسهم السعودي، وسينتج عن عملية الدمج هذه تدشين أكبر محافظ الاستثمار داخل السوق السعودي برأس مال يبلغ أو يصل ١١٠ مليار ريال سعودي.

وجدير بالذكر أن عملية الدمج هذه تمت بقرار من مجلس الوزراء السعودي أصدر يوم الثلاثاء من أجل الوصول للاستفادة القصوى من الموارد وإرتفاع كفاءة التشغيل وزيادة القوة المالية للمؤسسة.

تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصصًا يبلغ عددها ١٧ شركة ، وأكبر الأسهم التي تمتلكها تلك المؤسسة في الشركات التالية:

البنك الأهلى السعودي.

بنك الرياض.

مصرف الراجحي.

استثمار.

ساب.

البنك السعودي الفرنسي.

البنك العربي الوطني.

إتحاد إتصالات.

في حين أن المؤسسة العامة للتقاعد تملك حصص أسهم عدة ٧ شركات منها:

الأهلي السعودي.

استثمار.

بتروكيم.

المجموعة السعودية.

التعاونية.

الدوائية.

أسمنت الشرقية

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وجدير بالذكر أن هاتين المؤسستين تشترك في ملكية مجموعة من الشركات المدرجة مما يعزز أن عملية الدمج ستساعد في زيادة نسبة التملك للكيان الجديد الناتج عن عملية الدمج، ومن المتوقع أن ملكية المؤسستين داخل السوق السعودي بمبلغ يصل إلى ٢.٢٢٨ مليار سهم.

ويجدر بنا الذكر أن الدمج بين المؤسستين سيساهم في تحفيز المركز المالى للصندوق التقليدي من خلال زيادة العوائد الاستثمارية، ويأتي ذلك من أجل زيادة الإستثمار وتحفيز التشغيل والإنتاج داخل المملكة العربية السعودية من أجل النجاح في تشغيل أكبر عدد من المواطنين داخل المملكة وخلق فرص عمل لهم.