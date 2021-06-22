الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة أحد أكثر التساؤلات التي يبحث عنها المستفيدين من برنامج مقطوعة الضمان، إذ يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن الفئات الجديدة المحددة التي تستحق المساعدة المقطوعة، وتعتبر المساعدة المقطوعة أحد أفضل المعونات المقدمة في الفترة الأخيرة من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة 1442

زاد البحث في الأيام الأخيرة عن أكثر الفئات التي تستحق صرف مقطوعة الضمان وذلك جاء في إطار الظروف الصعبة الخاصة التي يشهدها العالم أجمع، وارتفاع أسعار السلع في المملكة العربية السعودية نظراً لرفع الدعم وتحرير سعر الطاقة، وهؤلاء هم الفئة المستحقة:

أولا: أن لا يزيد راتبه في الشهر عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

ثانيا: جميع المطلقات والأرامل داخل المملكة العربية السعودية.

ثالثا: أن لا يقل سن المتقدم عن خمسة وثلاثين عاما، إن كان أقل من ذلك لن يحصل على المساعدة المقطوعة.

رابعا: إذا كان المتقدم له أي ممتلكات خاصة به سواء أرض أو عقار لن يحصل على هذه المساعدة.

خامسا: أي فرد له سجل تجاري بالمملكة لا يستحق هذه الخدمة.

سادسا: الأسر الفقيرة والأسر محدودة الدخل.

برنامج المساعدة المقطوعة

وهي لمساعدة الأسر السعودية محدودة الدخل أو معدومة الدخل، وكذلك المطلقات والأرامل، والكثير ممن لم يقدروا على مواجهة كافة الظروف الصعبة الخاصة التي يشهدها العالم أو الخاصة بارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع داخل المملكة العربية السعودية، وينتظر المواطنين المستحقين لهذه الخدمة الدفعة الجديدة من معونة المساعدة المقطوعة المقدمة لجميع الأفراد المحتاجين لها، ودائما ما تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة في مساعدة شعبها وخاصة المحتاجين وأصحاب الدخل المنخفض في الظروف الصعبة، وقد وضحنا لكم في هذا المقال جميع الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة المقدمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.