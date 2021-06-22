هجوم بطائرات مسيرة استهدف القوات الأمريكية فى مطار بغداد

جدة - نرمين السيد - وسُمع دوى انفجارات قوية، فى مدينة الصدر، فى وقت سابق اليوم، شرقى العاصمة بغداد مصدرها مخزن لأسطوانات الغاز، وتبين فيما بعد أنه ناجم عن انفجار أسطوانات غاز فى مخزن غير نظامى. وتوجهت قوات الدفاع المدنى إلى مكان الحدث لإخماد النيران.

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