جدة - نرمين السيد - هدد الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، بحبس كل من يرفض تطعيمه ضد كورونا، فيما تكافح البلاد واحدة من أسوأ موجات تفشى المرض فى آسيا، حيث سجلت 1.3 مليون إصابة، و23 ألف وفاة.





وقال دوتيرتى فى كلمة نقلها التلفزيون بعد ورود تقارير عن انخفاض الإقبال فى عدد من مواقع التطعيم فى العاصمة مانيلا: "عليكم الاختيار ما بين اللقاح أو السجن"، بحسب "رويترز". وأضاف: "لا تخطئوا فهمى، هناك أزمة فى هذا البلد.. أنا منزعج من عدم استجابة الفلبينيين للحكومة". وحتى 20 يونيو، قامت السلطات الفلبينية بتطعيم 2.1 مليون شخص بالكامل وهو ما يعنى أن البلاد لا تزال بعيدة عن هدف الحكومة المتمثل فى تطعيم ما يصل إلى 70 مليونا هذا العام فى بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الفلبين يهدد رافضى تطعيم كورونا بالسجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.