تم فتح باب التسجيل للراغبين في التقدم للسفر لأداء مناسك الحج لعام 2021،وسيتم قبول البيانات للراغبين في التقدم لملئ الاستمارات وذلك بدأ من اليوم في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت مصر، كما سيتمكن الراغبين في التسجيل في الحج حتى تمام الساعة العاشرة مساء من يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت جمهورية مصر العربية أو الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، كما أكدت وزارة الحج في البيانات أنه لن يتم قبول أي من البيانات الخاصة بالمسافر إلا إذا كان صاحبها مسجل عن طريق البوابة الإلكترونية.

وزارة الحج والعمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة على أنه ليس هناك ما يدعى بأولوية الحجز، وبإمكان أي من الراغبين في التسجيل أن يتقدموا إلى المواقع المرفقة والمخصصة لتسجيل البيانات، وذلك في اليوم المخصص له فتح شراء الباقات في تمام الساعة الواحدة في منتصف شهر ذو القعدة، كما أنها قد أخذت في الاعتبار الجائحة التي اجتاحت معظم بلدان العالم، فقد قررت قبول ستون ألف حاج فقط من الساكنين في المملكة العربية السعودية، كما يستعد الحرم لقبول كافة الحجاج والمعتمرين في خضم العديد من الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الحج كما خصصت الوزارة أن يكون الفئات العمرية المسموح لها بالمشاركة في أداء الحج والعمرة هم الفئات العمرية ما بين الثامنة عشر عاما 18 وحتي الخامسة والستون عاما65.

وزارة الحج والعمرة الخدمات الألكترونية

قامت وزارة الحج والخدمات الالكترونية بالسعودية بإتاحة التسجيل في لأداء مناسك الحج والعمرة وذلك في خلال مرحلتين وذلك كي لا يتحمل الموقع ضغط كبير ، كما أنها أكدت على تقليل أعداد المؤديين لمناسك الحج. وذلك حرصا وعلما منها أن التجمعات تعمل على تفشي الوباء، وذلك حرصا منها على الحجاج من كافة أجناس الأرض قامت بوضع مرحلتين من مراحل التسجيل ومنها يتسنى لهم شراء التذاكر واتمام عملية الحج تقبل الله منهم صالح الأعمال.

تسجيل الحج والعمرة

يمكنكم التسجيل في الحج والعمرة لعام 1442 وذلك عن طريق مواقع التسجيل التي أتاحتها وزارة الحج السعودية والتي تتم على مرحلتين مختلفتين وذلك لمنع التكدس أو تزاحم البيانات المقدمة.