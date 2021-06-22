مصر.. النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث قطار حلوان

انتقل فريق من النيابة العامة المصرية إلى موقع اصطدام قطار بضائع بحافلتي ركاب في منطقة حلوان جنوبي القاهرة للمعاينة والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

يأتي ذلك بعدما أمر المستشار حماة الصاوي، النائب العام المصري، بالتحقيق العاجل في الواقعة، على أن تعلن النيابة العامة المصرية عما أسفرت عنه التحقيقات فور الانتهاء منها، بحسب بيان مقتضب.

وقالت هيئه سكك حديد مصر إنه في تمام الساعة 17:45 مساء الاثنين، أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين/العباسية في المسافة بين التبين وحلوان جنوبي القاهرة، تصادم القطار بسيارتي ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبه جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان ليس به منطقه عبور أو انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك، مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر.

وكان مصدر أمني قد تحدث لموقع دوت الخليج، إذ قال إن غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا باصطدام قطار مع حافلة نقل ركاب بمنطقة كفر العلو بحلوان، وتبين أن الاصطدام بين قطار وحافلة نقل عمال، وتسبب ذلك في وفيات وإصابات وهرعت سيارات الإسعاف للتعامل مع الموقف.

وقال مصدر في هيئة السكك الحديدية المصرية إن الحادث وقع بين قطار للبضائع وبين حافلة صغيرة "أتوبيس" لنقل عمال من مصنع ملابس بالمنطقة، وأكد في تصريحات لموقع دوت الخليج أن الحافلة كانت في تقاطع مع مسار القطار، وركابها من النساء العاملات في مصنع للملابس.

وأوضح المصدر أن القتلى هما سيدتان بالإضافة إلى 5 جرحى في حالات حرجة، بينما توجد إصابات طفيفة تم إسعافها في موقع الحادث، ونقلت الإصابات الحرجة إلى مستشفيات حلوان العام والتأمين الصحي، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة.

وأشار إلى أن الحافلة كانت تحمل على متنها أكثر من 30 امرأة من عاملات المصنع. وشدد المصدر على أن وزير النقل وجه بفتح تحقيق عاجل في الحادث، وقد تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وبحسب وزارة الصحة المصرية، فإن الحادث الدامي أودى بحياة مواطنين، فيما أٌصيب 6 آخرون.