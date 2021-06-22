الصحة العالمية : أغنى دول العالم حصلت على 85% من لقاح كورونا .. وإفريقيا 2%

جدة - نرمين السيد - حذر مكتب منظمة الصحة العالمية فى إفريقيا من أن عدالة توزيع لقاح كورونا على دول العالم تعانى من العوار، معللا ذلك بأنه تم توزيع 85٪ من الجرعات لـ أغنى الدول، بينما تلقت الدول الإفريقية 2٪ فقط من اللقاحات!





وحذر مسؤول فى منظمة الصحة العالمية من أن برنامج مشاركة لقاح كوفاكس الذى تديره بالتعاون مع منظمة جافى، لا يمتلك ما يكفى من جرعات لقاح كورونا لمواصلة برامج التطعيم فى أكثر من نصف الدول التى تعتمد عليه. تأتى هذه الأخبار بعد أيام من تعهد مجموعة السبع التى تمثل أغنى دول العالم، بتقديم ما يقرب من مليار جرعة للبرنامج.

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