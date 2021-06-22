جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أعادت بساكى إلى الأذهان تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن موسكو "ستدفع الثمن" إذا استمرت الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة من أراضيها.
وقالت بساكى: "الرئيس أكد بوضوح أن هذه هى المجالات التى نتابعها ونحتفظ بإمكانية اتخاذ خطواتنا".
وردا على سؤال حول عدم نشر واشنطن قائمة المواقع الروسية التى قد تتعرض لهجوم سيبرانى أمريكى، قالت بساكى إن الولايات المتحدة لن تدلى بأى تصريحات مسبقة بشأن الهجمات.
وكان بايدن قد صرح فى أعقاب القمة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا، بأن الولايات المتحدة سترد على الهجمات السيبرانية التى "تأتى من روسيا"، لكنه استبعد استخدام القوة العسكرية ردا على الهجمات السيبرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: لن نوجه أى إنذار لروسيا قبل الهجوم السيبرانى عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.