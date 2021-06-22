البيت الأبيض: لن نوجه أى إنذار لروسيا قبل الهجوم السيبرانى عليها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أعادت بساكى إلى الأذهان تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن موسكو "ستدفع الثمن" إذا استمرت الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة من أراضيها.

وقالت بساكى: "الرئيس أكد بوضوح أن هذه هى المجالات التى نتابعها ونحتفظ بإمكانية اتخاذ خطواتنا".

وردا على سؤال حول عدم نشر واشنطن قائمة المواقع الروسية التى قد تتعرض لهجوم سيبرانى أمريكى، قالت بساكى إن الولايات المتحدة لن تدلى بأى تصريحات مسبقة بشأن الهجمات.

وكان بايدن قد صرح فى أعقاب القمة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخرا، بأن الولايات المتحدة سترد على الهجمات السيبرانية التى "تأتى من روسيا"، لكنه استبعد استخدام القوة العسكرية ردا على الهجمات السيبرانية.