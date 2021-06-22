محمد بن سلمان يدشن 8 مشروعات سكنية وطبية للعاملين بوزارة الدفاع

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” على صفحتها الخاصة توتير أن الأمير محمد بن سلمان دشن 8 مشروعات سكنية وطبية للعاملين بوزارة الدفاع، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفذتها مؤخرا بتكلفة إجمالية بلغت اكثر من 4 مليارات ريال .

المشروعات السكنية التي دشنها الأمير محمد بن سلمان للمؤسسة العسكرية

وشملت المشروعات التي تفضل ولي العهد بتدشينها على 6 مشروعات سكنية توفر 3797 وحدة سكنية، من بينها مشروع إسكان عوائل مركز الملك سلمان بن عبد العزيز الخاص بالحرب الجبلية بمدينة الطائف التي تقع غرب المملكة العربية السعودية، ومشروع إسكان قاعدة الملك سعود في محافظة حفر الباطن احدى محافظات المنطقة الشرقية في شمال شرقي السعودية، ومشروع إسكان القوات المسلحة في محافظة شرورة محافظة من محافظات منطقة نجران جنوب السعودية، بالإضافة إلى إسكان القوات المسلحة بالشمالية الغربية هي احدى المناطق العسكرية التابعة للقوات المسلحة السعودية وعاصمتها تبوك.

كما أن هناك مشروع إسكان للقوات المسلحة في المرحلة الأولى بمنطقة جازان الواقعة أقصى الجنوب الغربي بالمملكة .

فضلا على إنشاء مشروع سكني خاص بالعاملين بوزارة الدفاع بالمنطقة الشرقية في مرحلته الثانية .

المشروعات الطبية التي دشنها ولي العهد

ففي المدينة المنورة أعطى ولي العهد إشارة بتوسيع مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بحيث تسمح بسعة سريرية تصل إلى 100 سرير .

أما في المنطقة الشمالية الغربية اصدر سمو الأمير محمد بن سلمان توجيهاته بإنشاء مشروع مركز القلب في مستشفى القوات المسلحة تشمل 130 سرير

كما شملت التوسعة 10 وحدات بالعناية المركزة، وغرف عمليات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجية الطبية الحديثة، وقسم أشعة، ومختبر وبنك دم لضمان تقديم احدث التقنيات المستخدمة في الفحوصات.

ومن جهته تقدم مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين بياري بأجل التقدير لولي العهد على اهتمامه بمنظومة وزارة الدفاع

وقال البياري وان كان ذلك ينبع على الحرص الدائم لولي العهد من اجل توفير السكن الملائم التي ستقام بأفضل المعاير والمواصفات في التصميم والتنفيذ، والرعاية الصحية المتكاملة لمنسوبي وزارة الدفاع .

وأضاف أن تدشين هذه المشروعات السكنية والطبية جاءت ترجمة وتنفيذا لتوجيهات سموه السديدة بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير وزارة الدفاع التي تطمح المملكة تحقيقه في رؤية 2030.