العربية : سقوط قتيلين على الأقل فى عملية إطلاق نار جديدة بـ كولورادو

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أكدت أن شخصا على الأقل لقى مصرعه، فيما أصيب 13 آخرون فى حادث إطلاق نار بولاية أريزونا، بحسب "الشرق بلومبرج".

قالت الشرطة المحلية، إنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم فى إطلاق النار، حيث يعتقد أنه أطلق النار بشكل عشوائى على المارة فى أماكن متفرقة من خلال سيارة كان يقودها.