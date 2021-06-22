سحب كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي موقع فضاء أولياء التلاميذ والديوان الوطني

استخراج سحب كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي “السانكيام” عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ “الثروة”، أو الديوان الوطني للامتحانات المسابقات، وقريباً كشف النقاط في التعليم المتوسط للعام الدراسي 2021، والتعرف على المعدل في النتائج النهائية للطلاب برقم التسجيل والرقم السري، وبالأخص السنة الخامسة في المرحلة الابتدائية، والتي أعلنت وزارة التربية الوطنية منذ عدة أيام عن إمكانية تحري النتيجة من خلال المواقع الإلكتروني الرسمية التابعة لها، بعد أن انتهت من عمليات الفحص والفرز والمراجعة.

طريقة سحب كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي

شرح طريقة استخراج كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2021 وفق ما هو متعارف علية من موقع الديوان الوطني للامتحانات المسابقات، والخطوات التي سنتبعها في تستوجب توفر بياتنات الرقم السري ورقم التسجيل الخاص بالتلميذ، وعادة يكون موعد سحب كشف النقاط والمعدلات عقر ظهور النتائج بثلاثة أيام، حتى لا يكون هناك كثافات في الدخول على الموقع، والطريقة هي:

قم بزيارة رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وهو نفس الموقع الذي كان يتم منه استظهار النتائج في شهادة التعليم الابتدائي السانكيام 2021.

بعد الولوج يتم كتابة الرقم السري ورقم التسجيل وقد شرحنا سابقا كيفية الحصول على رم التسجيل وهو في استمارة الاستدعاء أو من خلال التواصل مع المؤسسة التعليمية.

جاوب على سؤال التحقق

ثم استظهار النتيجة وسحب كشف النقاط وتصديره إلى الجهاز الخاص بك.

كشف النقاط فضاء أولياء التلاميذ

إذا تعذر عليك تنفيذ الخطوات السابقة لأمر ما، يمكن سحب كشف النقاط من موقع فضاء أولياء التلاميذ الإلكتروني، وبشكل عام يجب على كل ولي أمر التسجيل في هذا الموقع لما يقدمه من خدمات طول العام الدرسي، ليس في فترة النتائج فقط، فهو بوابة إلكترونية رسمية تتميز باحتوائها على الكثير من الحدمات لدعم المنظومة التعليمية.

الدخول على موقع فضاء الأولياء

سجل حساب جديد إن كانت أول مرة لك

عاود الدخول على الموقع ثم شهادة التعليم الابتدائي كشف النقاط.

موقع الثروة أو فضاء الأولياء سيعلن منه كذلك نتائج شهادة التعليم المتوسط الشهر القادم، ونتائج البكالوريا 2021 عقب الانتهاء من الامتحانات الخاصة بهافي نهاية العام.