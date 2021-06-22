المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن عن فتح باب التقدم للوظائف التدريبية، أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن اليوم الأحد الموافق العشرون من شهر يونيو الحالي هو أو أيام التقدم لمسابقة الحصول على وظائف تدريبية من قبل الجنسين”الرجال والنساء”، ولقد أوضحت المؤسسة عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ان التقديم سوف يستمر حتى يوم السبت القادم الموافق السادس والعشرون من نفس الشهر الحالي.

التقدم لمسابقة الوظائف التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442

تعلن المؤسسة على طَلبها لحملة البكالوريوس والدبلومات ودرجات الماجستير والدكتوراة، كما أعلنت المؤسسة عن احتياجها لمدرب أول أ وذلك لحاملي درجة الدكتوراه مع درجة ماجستير وبكالوريوس في نفس التخصص أو تخصص أخر مع خبرة لا تقل عن عامين في نفس المجال، كذلك تحتاج المؤسسة مدرب أ،ب من الرجال والنساء للحاصلين على دبلوم تقنية أو كلية متوسطة في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.

رابط التقدم لوظائف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1442

يمكن التقدم للوظائف الشاغرة بالمؤسسة من خلال الولوج على الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وسوف تكون أماكن العمل في كافة الفروع المنتشرة فيجنيع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أعلنت المؤسسة أنها من الوقت لآخر سوف تعلن عن الروابط الخاصة بالاستعلام عن الوظائف المتاحة لسد الحاجة.

أن يكون المتقدم للالتحاق بالوظيفة حاصل على المؤهلات المطلوبة مثل تقنية الهندسة الميكانيكية، ميكانيكا السيارات، وهندسة الطاقة المتجددة، وإتصالات وموارد بشرية وإدارة مكتبية، وهندسة مساحة والإنتاج الكيميائي وخلافه

أن يكون الطالب للوظيفة متفرغ ولم يكون مشترك في أي برامج تدريبية أخرى أو أي من المؤسسات الحكومية أو الخاصة

شريطة جودة اللغة الإنجليزية

امتلاك المتقدم على بريد إلكتروني ورقم جوال فعال.

شروط التقدم للالتحاق بالمسابقة الوظيفية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنيالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني هي مؤسسة سعودية، نشأت خصيصاً بهدف تقديم الدورات التدريبية التي توافق متطلبات العمل، كما أن المؤسسة متاحة للجنسين (الرجال والنساء)، نشأت منذ عام 1400 وفي عام 1428 صدر قرار بضرورة تحديد مهامها وكذلك أهدافها، تقدم المؤسسة برامجها التدريبية في منشأت أعدت خصيصاً من أجل ذلك، وأيضاً في الكليات التقنية العالمية والشركات الاستراتيجية، يوجد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فروع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.